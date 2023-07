Seleção Brasileira goleia Chile no último amistoso antes da Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:43 Compartilhe

O ciclo de preparação para a Copa do Mundo feminina foi encerrado. Após vencer a Alemanha por 2 a 1, em abril, a Seleção Brasileira emplacou mais uma vitória, desta vez uma goleada de 4 a 0 diante do Chile, neste domingo (02), no último amistoso antes do Mundial. Os gols da partida foram marcados por Gabi Nunes, Duda Sampaio e Luana, ainda no primeiro tempo, e Geyse, na segunda etapa.

A Copa do Mundo feminina, sediada na Austrália e Nova Zelândia, vai ter início no dia 20 de julho, mas a estreia da Seleção está marcada para o dia 24, às 08h (de Brasília), contra o Panamá.

AVASSALADORA

A Seleção Brasileira Feminina, que vem de uma renovação após aposentadorias e não convocação de nomes carimbados por muitos anos, fez um primeiro tempo espetacular, dominando a partida do início ao fim. O Brasil abriu o placar com Gabi Nunes, aos quatro minutos, e ampliou com Duda Sampaio, aos 28, ambas de cabeça. Pouco tempo depois, marcou o terceiro em um golaço de Luana, da marca da meia-lua. O Chile ensaiou algumas jogadas, mas sem efetividade, apenas com uma bola de perigo na trave, em cobrança de falta.

RELAXOU

O Brasil continuou dominando a partida nos 45 minutos finais, mas diminuiu o ritmo com o 3 a 0 já garantido. O desgaste físico ficou marcado no segundo tempo e a Seleção alcançou somente um gol, com Geyse, aos quatro minutos. O grande momento foi a partir dos 28, quando Marta entrou no lugar de Rafaelle, levantando a torcida.