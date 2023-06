Seleção Brasileira Feminina se apresenta na Granja Comary para período de treinos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:57 Compartilhe

As meninas da Seleção Brasileira se apresentaram para período de treinos e preparação antes da convocação nesta segunda-feira (19) na Granja Comary, em Teresópolis. As atletas ficarão focadas até 25 de junho, quando passarão por testes táticos e de aprimoramento físico.

As atletas apresentadas foram: as goleiras da Seleção Sub-20, Ravena (Corinthians) e Leilane (Ferroviária), as defensoras Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESPN), Rafaelle, Antonia (Levante UD-ESP), Mônica (Madrid CFF-ESP) e Lauren, as meias Ana Vitória (Benfica-POR), Angelina (OL Reign-EUA) e Andressa Alves, e as atacantes Gabi Nunes, Nycole (Benfica-POR) e Geyse (Barcelona). A arqueira Natascha (Basel-SUI) se apresenta na noite desta segunda-feira (19).

Pia Sundhage conduziu a primeira atividade em campo na tarde desta segunda-feira.

A Copa do Mundo Feminina se inicia no dia 20 de julho de 2023, com disputa entre Nova Zelândia e Noruega.

No sorteio do Mundial Feminino, a Seleção Brasileira caiu no Grupo F, junto com França, Jamaica e Panamá. A estreia do time de Pia Sundhage será no dia 24 de julho contra o Panamá.

E MAIS: