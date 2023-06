Seleção Brasileira Feminina realiza primeiro treino com grupo completo na Granja Comary

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 10:23 Compartilhe

A Seleção Brasileira Feminina realizou o primeiro treino com o grupo completo na última terça-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A treinadora Pia Sundhage recebeu o reforço da goleira Natascha, que se apresentou um dia antes, e comandou a atividade que faz parte de um plano de preparação visando a Copa do Mundo.

A equipe brasileira ficará nas instalações da Granja até o domingo (25). No período, as atletas passarão por testes e aprimoramentos do lado físico, tático e técnico para o Mundial, que terá início em julho. Além do tradicional coletivo, Pia instruiu as jogadoras em treino com campo reduzido e foco no exercício de apoio e suporte tático. Apenas a defensora Tainara realizou um trabalho de reabilitação em separado.

Fazem parte do elenco presente em Teresópolis as seguintes jogadoras:

– Goleiras: Ravena (Corinthians), Leilane (Ferroviária) e Natascha (Basel-SUI)

– Defensoras: Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESP), Rafaelle (sem clube), Antonia (Levante-ESP), Mônica (Madrid CFF-ESP) e Lauren (sem clube)

– Meio-campistas: Ana Vitória (Benfica-POR), Angelina (OL Reign-EUA) e Andressa Alves (sem clube)

– Atacantes: Gabi Nunes (sem clube), Nycole (Benfica-POR) e Geyse (Barcelona)

As jogadoras que estão sem clubes atuavam no futebol europeu, mas terminaram contrato com suas equipes. Rafaelle deixou o Arsenal (ING), Lauren e Gabi Nunes não seguirão no Madrid CFF (ESP) e Andressa Alves não renovou seu vínculo com a Roma (ITA).

A convocação oficial para a Copa do Mundo será realizada por Pia no dia 27 de junho. Logo depois, as selecionadas se apresentarão para o último amistoso antes da disputa, contra o Chile, em 2 de julho. A estreia no Mundial, sediado por Austrália e Nova Zelândia, acontecerá três semanas depois, frente ao Panamá. As seleções de França e Jamaica completam o grupo do Brasil e serão as adversárias subsequentes.

