Seleção Brasileira Feminina: ingressos estão à venda para último amistoso antes da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a venda de ingressos para o duelo entre a Seleção Brasileira Feminina e o Chile, no dia 2 de julho, às 10h30 (horário de Brasília). O jogo será o último da equipe comandada por Pia Sundhage antes da viagem para a Oceania, onde o Brasil disputará a Copa do Mundo entre o sétimo e o oitavo mês de 2023.

Para o duelo com a Roja, cerca de 30 mil lugares estão disponíveis em Brasília. Os valores variam entre R$ 75 e 350, contando todos os setores. Além dos estudantes, idosos acima de 60 anos e professores da rede pública, o torcedor que levar 1kg de alimento não perecível terá direito à meia-entrada.

Veja os valores dos ingressos por setor:

– Setor Norte: R$ 150 (meia-entrada: R$ 75)

– Setor Sul: R$ 150 (meia-entrada: R$ 75)

– Setor Leste: R$ 200 (meia-entrada: R$ 100)

– Setor Hospitality – Individual: R$ 300 (meia-entrada: R$ 150)

– Setor Hospitality – Combo Família: R$ 350

Depois do jogo contra o Chile, as comandadas de Pia viajarão para a disputa do Mundial, marcado para acontecer na Austrália e na Nova Zelândia. No grupo F, a Canarinho estreará no dia 24 de julho, enfrentando o Panamá; cinco dias depois, a adversária será a França, e no dia 2 de agosto, a fase de grupos será encerrada em embate com a Jamaica.

