Seleção Brasileira Feminina faz primeiro treino com bola em preparação para a Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira Feminina realizou o primeiro treino com bola após chegar na Austrália, em momento de preparação visando a disputa da Copa do Mundo. Depois de um dia e meio de descanso e atividades de regeneração, devido a uma viagem de mais de 24 horas, a programação preparada pela comissão técnica fez a atividade dentro das quatro linhas.

No período da manhã, as convocadas de Pia Sundhage treinaram no campo do Resort Royal Pines. Os exercícios envolviam situações de movimentação e reconhecimento do gramado que será o local das atividades até o dia 18 de julho, antes do retorno a Brisbane. Já à tarde, um trabalho de força foi feito na academia do hotel onde está hospedada a delegação.

– O treino de hoje foi mais uma introdução ao campo. Ontem fizemos um trabalho de academia, mas hoje, fomos para o campo para sentir a grama. Fizemos um aquecimento bem descontraído e com competição, trabalhando um pouquinho a qualidade de movimento, coordenação, e para ligar a cabeça. Fizemos também o monitoramento de carga desse treino que é mais tranquilo e, no final, fiz um trabalho individual com algumas meninas para exercitar um pouco mais o condicionamento físico porque temos essas duas semanas para fazer isso antes da Copa do Mundo começar – afirmou a preparadora física Ivi Casagrande.

O Brasil estreia no dia 24 de julho, enfrentando a seleção do Panamá às 8h (horário de Brasília). Nas rodadas seguintes da fase de grupos, a equipe de Pia terá pela frente a França, em Brisbane, e a Jamaica, encerrando a primeira fase. Caso se classifique, a Seleção enfrentará uma das equipes do grupo H, composto por Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos.