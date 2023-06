Seleção Brasileira Feminina encerra período de treinamentos antes da convocação para a Copa do Mundo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:53 Compartilhe

A Seleção Brasileira Feminina encerrou as atividades preparatórias para a Copa do Mundo, realizadas na Granja Comary durante a última semana. Os treinamentos, comandados pela treinadora Pia Sundhage, envolveram a presença de 15 atletas, que participaram de atividades envolvendo o aprimoramento físico, tático e técnico das atletas.

O período de treinamentos foi encerrado com um duelo contra o sub-15 masculino do Botafogo. Agora, a comandante do Brasil realizará a convocação oficial para a disputa da Copa do Mundo, na Austrália e na Nova Zelândia, a partir de julho.

Participaram da semana de treinamentos as seguintes atletas:

– Goleiras: Ravena (Corinthians), Leilane (Ferroviária) e Natascha (Basel-SUI)

– Defensoras: Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESP), Rafaelle (sem clube), Antonia (Levante-ESP), Mônica (Madrid CFF-ESP) e Lauren (sem clube)

– Meio-campistas: Ana Vitória (sem clube), Angelina (OL Reign-EUA) e Andressa Alves (sem clube)

– Atacantes: Gabi Nunes (sem clube), Nycole (Benfica-POR) e Geyse (Barcelona)

– Foram treinos muito bons e acho que serão importantes para a gente chegar no mesmo nível físico que as jogadoras que estão em atividade. Estaremos com o grupo mais homogêneo quando nos juntarmos para a fase final. Acho que isso fará diferença, são os detalhes no final do jogo, nos acréscimos, isso que vai resolver e estamos no caminho certo. Espero que eu esteja nessa lista final e vamos para cima – declarou a defensora Rafaelle.

Nesta terça-feira (27), Pia Sundhage anunciará a lista de 26 jogadoras convocadas para o Mundial; posteriormente, três serão cortadas, fechando as 23 permitidas pela Fifa. No dia 2 de julho, a Seleção entrará em campo para enfrentar o Chile no Mané Garrincha, e no dia seguinte, viajará para a Austrália para iniciar a preparação já em um dos países-sede da Copa do Mundo, se adaptando ao fuso horário e às condições do local.