Seleção Brasileira Feminina encara maratona em viagem rumo à Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Feminina embarcou, na madrugada desta segunda-feira, rumo à Austrália para iniciar sua preparação para a Copa do Mundo, que será realizada em solo australiano e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto. Durante o voo, as atletas convocadas por Pia Sundhage vão encarar uma longa maratona logística até chegar à Oceania.

A viagem terá cerca de 25 horas de duração, incluindo uma parada na Polinésia Francesa para reabastecimento da nave. Haverá a realização de trabalhos específicos no avião para gerar uma melhor adaptação ao fuso horário e diminuir o desgaste das jogadoras, além de uma mudança na alimentação. As atletas viajaram vestindo a alfaiataria oficial de apresentação, em looks exclusivos para a chegada na Austrália.

– Estamos emocionadas e felizes. É um novo sonho, um novo processo. A gente vai pensar nessa preparação para se adaptar aos horários da Austrália. Já estamos tendo a melhor preparação possível para que a gente estreie bem no dia 24 – afirmou a lateral-esquerda Tamires.

Após a chegada, o primeiro treino será realizado na quinta-feira, às 11h locais (22h de quarta-feira no horário de Brasília). A Seleção estreia na Copa do Mundo pelo grupo F enfrentando o Panamá, no dia 24 de julho, às 8h. Cinco dias depois, a adversária será a França, algoz das Guerreiras do Brasil, e no dia 2 de agosto, a fase de grupos será encerrada em decisão contra a Jamaica.