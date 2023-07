Seleção Brasileira Feminina desembarca na Austrália e inicia preparação para a Copa do Mundo; veja programação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:10 Compartilhe

A Seleção Brasileira Feminina desembarcou em Brisbane, na Austrália, na manhã desta terça-feira (noite na Oceania), para iniciar sua preparação para a Copa do Mundo, que será realizada no país e na Nova Zelândia. Foram mais de 24 horas de viagem em voo fretado, com direito a uma parada para abastecimento na Polinésia Francesa.

Após o desembarque, as Guerreiras do Brasil foram de ônibus para Gold Coast, onde farão uma recuperação da viagem e adaptação ao clima e horário locais. No dia 6, às 11h (horário de Sydney), as convocadas de Pia Sundhage realizarão o primeiro treinamento, e no dia 18, retornarão a Brisbane, desta vez se hospedando em definitivo no Best Western North Lakes Hotel para a estreia na competição.

– Foi uma viagem muito cansativa. Mas tivemos todo suporte, com atividades no voo, para uma adaptação ao fuso. Nosso sentimento é de quem vai ter muito trabalho para chegar bem e firme no Mundial e, se Deus quiser, sair daqui com o título – afirmou a defensora Antônia.

A programação envolve treinamentos no Moreton Bay Central Sports Complex. A delegação deixará o hotel um dia antes de dois dos três jogos da fase de grupos e voltará no dia seguinte. Apenas contra a França, pelo fato de o duelo ser justamente em Brisbane, não haverá esta locomoção.

O Brasil estreia no dia 24 de julho, enfrentando a seleção do Panamá. Cinco dias depois, enfrentará a França, algoz da campanha na última edição da Copa do Mundo, em 2019. A decisão da fase de grupos acontecerá no dia 2 de agosto, contra a Jamaica.