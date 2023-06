Seleção Brasileira Feminina: convocação de Pia Sundhage para a Copa é dominada por Espanha, EUA e Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 10:50 Compartilhe

A treinadora Pia Sundhage anunciou a lista das 23 jogadoras que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina. O torneio será realizado na Austrália e na Nova Zelândia, entre os meses de julho e agosto, e as comandadas da técnica sueca buscarão o primeiro título da história brasileira.

Das atletas convocadas por Pia, três campeonatos dominaram a lista. Apenas a atacante Nycole e a meio-campista Ana Vitória não estão em uma das três ligas, atuando no Benfica, de Portugal. As demais jogadoras atuam por clubes do Brasil, da Espanha ou dos EUA, além das que chegaram ao fim de contratos com suas equipes.

A liga que domina a convocação de Pia Sundhage é o Brasileirão, com sete jogadoras. O Corinthians cedeu quatro jogadoras (Letícia, Tamires, Duda Sampaio e Luana), enquanto Flamengo, Santos e Palmeiras foram representados por uma atleta cada (Bárbara, Camila e Bia Zaneratto). Os Estados Unidos estão longo atrás, com seis, incluindo a seis vezes melhor do mundo Marta, que retorna de lesão no joelho.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

A liga da Espanha, uma das mais fortes da Europa, teve quatro destaques convocadas: Antonia, Kathellen, Mônica e Geyse. Das jogadoras sem clube, Lauren e Gabi Nunes também atuavam no futebol espanhol, mais precisamente pelo Madrid CFF. As outras duas são Rafaelle e Andressa Alves, que encerraram seus vínculos com Arsenal e Roma, respectivamente. Ana Vitória e Nycole, do Benfica, completam a convocação.

A Seleção foi sorteada no grupo F do Mundial e não terá vida fácil. A estreia acontecerá no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), enfrentando o Panamá em Hindmarsh. Cinco dias depois, a adversária será a França, que eliminou a equipe de Pia na última edição, em 2019. No segundo dia de agosto, a equipe brasileira fechará a fase de grupos contra a Jamaica em Melbourne.