Seleção Brasileira Feminina acentua intensidade nos treinos visando a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Feminina realizou o terceiro treinamento dentro do campo neste sábado, nas instalações de Gold Coast, na Austrália, visando a disputa da Copa do Mundo. Com as jogadoras mais adaptadas às condições locais de clima e horário, as atividades têm evoluído de intensidade a cada dia.

Na parte da manhã no local – ainda noite de sexta no Brasil -, as atletas realizaram um trabalho voltado para as prioridades táticas. Pia organizou três atividades que totalizaram 1h25. Primeiro, um exercício de apoio e suporte, dividindo o elenco em dois grupos. Depois, com as meio-campistas e atacantes disponíveis, uma atividade de oito contra seis, e por último, um 11 contra 11 entre quase todas as jogadoras de linha, contando com as suplentes Angelina, Aline Gomes e Tainara.

Apenas a atacante Nycole não participou dos exercícios pós-aquecimento, já que se recupera de uma torção no tornozelo. A contusão acabou sendo sofrida no último amistoso antes da viagem, vencido sobre o Chile, mas não deve preocupar para o restante da preparação. Na parte vespertina, a atleta se juntou às demais convocadas para um trabalho de fortalecimento na academia, comandado pela preparadora Ivi Casagrande e pelo fisiologista Rodrigo Morandi.

Até o dia 18, as Guerreiras do Brasil estarão em Gold Coast realizando os treinamentos e a adaptação completa. Então, retornarão a Brisbane, onde ficarão hospedadas para a disputa da fase de grupos, já que os três jogos iniciais serão realizados em solo australiano e nenhum na Nova Zelândia.

+ Confira a programação completa preparada pela comissão de Pia Sundhage

A Seleção estreia no dia 24 de julho, enfrentando o Panamá, azarão da chave. Cinco dias depois, encara a França, carrasco da eliminação na última edição do Mundial; no dia 2 de agosto, a fase de grupos será encerrada em decisão contra a Jamaica.