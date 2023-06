Seleção Brasileira deve ter novidades no time titular contra Senegal; saiba quem pode entrar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 5:57 Compartilhe

A Seleção Brasileira goleou Guiné por 4 a 1, no sábado (17), em Barcelona-ESP. mas não terá muito tempo até o próximo compromisso, que será nesta terça-feira (20), em Lisboa-POR, diante de Senegal. Ramon Menezes terá apenas um treino para preparar o time para mais um amistoso da Data Fifa. O técnico interino já deu indícios de que deve tentar oferecer oportunidades a todos os jogadores, inclusive respeitando a questão da recuperação de cada um deles. Sendo assim, é bem possível que o Brasil entre em campo com novidades.

Quem deve ficar fora novamente é o goleiro Alisson, que sofreu um pequeno trauma no dedo mindinho da mão esquerda. Ederson acabou sendo o titular contra Guiné, assim como Weverton foi contra Marrocos. Caso o arqueiro do Liverpool não tenha mesmo condições de jogar, a tendência é que o paredão do Palmeiras ganhe uma nova chances como titular.

Entre os jogadores de linha que estiveram no banco de reservas no sábado (17), quatro não tiveram oportunidade de entrar em campo: os zagueiros Ibañez e Robert Renan, o lateral-esquerdo Alex Telles e o volante André. Desses, quem tem boa chance de começar jogando é Telles, que iniciou a semana treinando entre os titulares e acabou perdendo a posição para Ayrton Lucas. Como se trata de um posição que não tem um nome absoluto, testes podem ocorrer.

Na zaga, Éder Militão e Marquinhos só devem sair se houver alguma questão física. Na lateral direita, Danilo parece ser o titular, mas como é outra posição que precisa de renovação, Vanderson pode ganhar uma oportunidade desde o início, uma vez que entrou em campo nos acréscimos contra Guiné. No meio-campo, Casemiro é outro que sai do time apenas se houver risco de lesão. Já Joelinton, que foi uma das boas novidades do último amistoso, pode ceder seu lugar a Bruno Guimarães em outra posição que não tem um titular absoluto.

Um pouco mais frente, na meia, temos Lucas Paquetá, que chegou a revezar com Raphael Veiga durante os treinamentos na semana em Barcelona, mas acabou sendo confirmado como titular. Com a boa entrada do palmeirense diante de Guiné, é possível que Ramon abra uma brecha para testar aquele que é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro nas últimas temporadas.

O ataque, por sua vez, é outro setor que dificilmente terá uma mudança. Vini Jr. e Rodrygo parecem incontestáveis e apenas sairiam em caso de necessidade. Richarlison, que vive uma fase não muito boa, até poderia deixar o time para testes com Rony ou Pedro. No entanto, como são três atletas bem diferentes um do outro, deve prevalecer a característica do “Pombo” no comando ofensivo.

Um provável Brasil para enfrentar Senegal deve ser: Ederson (Weverton); Danilo (Vanderson), Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas (Alex Telles); Casemiro. Joelinton (Bruno Guimarães) e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo, Vini Jr. e Richarlison.

A Seleção Brasileira treina nesta terça-feira (19), em Lisboa, no Estádio José Alvalade, ás 13h30 (horário de Brasília), na única atividade que Ramon Menezes terá para trabalhar com o grupo entre os dois amistosos. Depois disso, o grupo volta a se reunir apenas em setembro, quando terá início a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

