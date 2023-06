Seleção Brasileira anuncia convocadas para a Copa do Mundo Feminina; veja lista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 16:18 Compartilhe

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino anunciou, nesta terça-feira (27), as 23 convocadas para a Copa do Mundo da categoria. Em evento realizado na sede da CBF, Pia Sundhage divulgou a lista com algumas figurinhas carimbadas e outras surpresas.

VEJA A LISTA COMPLETA

Goleiras: Leticia Izidoro, Camila e Bárbara

Zagueiras: Tamires, Bruninha, Kathellen, Lauren, Mõnica, Rafaelle e Antonia

Meias: Adriana, Kerolin, Ary Borges, Luana, Ana Vitória e Duda Sampaio

Atacantes: Marta, Debinha, Adriana, Geyse, Bia Zaneratto, Nycole, Andressa Alves e Gabi Nunes

Reservas: Taynara, Aline, Angelina

O Brasil inicia a caminhada na Copa do Mundo Feminina daqui a pouco menos de um mês, no dia 24 de julho, na província de Hindmarsh, próxima a Adelaide, a quinta cidade mais populosa da Austrália. As brasileiras vão enfrentar o Panamá, às 8h (de Brasília). O grupo da Seleção também conta com França e Jamaica.