Seis opções baratas para o Boston Celtics na agência livre

Para ser campeão na próxima temporada, o Boston Celtics precisará fazer movimentos cirúrgicos nesta agência livre. Na troca por Kristaps Porzingis, a equipe perdeu Marcus Smart, Danilo Gallinari e Mike Muscala. Apesar da chegada de um astro, a profundidade do elenco diminuiu. Desse modo, veja seis opções para a franquia nesta offseason.

Com Jayson Tatum e Jaylen Brown cotados para assinar extensões máximas de contrato no futuro próximo, é necessário que o Boston Celtics consiga jogadores baratos nesta agência livre. Vale lembrar que Porzingis também possui uma opção automática para a próxima temporada de US$36 milhões.

Então, esses alguns jogadores livres no mercado que podem ajudar o Celtics na próxima temporada:

Javonte Green

O ala de 29 anos teve sua primeira temporada e meia na NBA jogando pelo Celtics e Brad Stevens já disse ter se arrependido por trocar o jogador. Além disso, Green é um bom amigo de Tatum. Ele terminou um contrato de US$4 milhões por dois anos e é esperado que assine outro de valor parecido. Sendo um bom defensor, Green é o tipo de jogador atlético que pode se dar bem em Boston se conseguir aumentar sua produção do perímetro.

Números na última temporada: 5.2 pontos e 2.8 rebotes em 15 minutos como média em 32 confrontos.

Yuta Watanabe

O ala de 28 anos é o estilo de jogador que Brad Stevens gosta: alto com um bom arremesso de três pontos. Na última temporada Watanabe jogou pelo Brooklyn Nets e se tornou um importante reserva, conseguindo os melhores números da carreira. Saindo de um contrato de US$2 milhões por um ano, é esperado que o japonês consiga um contrato semelhante, realizando o mesmo papel na próxima campanha.

Números na última temporada: 5.6 pontos e 2.4 rebotes em 16 minutos como média em 58 jogos.

Torrey Craig

O ala de 32 anos é o tipo de jogador que abraça o papel de fazer o “trabalho sujo”. Ao mesmo tempo, teve aproveitamento de 39,5% do perímetro com o Phoenix Suns na última temporada, a melhor marca de sua carreira. O Boston Celtics é um time que valoriza uma boa defesa, portanto conseguiria um espaço significativo na rotação, caso assine com o time na agência livre.

Números na última temporada: 7.4 pontos, 5.4 rebotes e 1.5 assistências em 24.7 minutos como média em 79 partidas.

Jae Crowder

O ala-pivô de 32 anos já teve passagem por Boston e acaba de sair de um contrato de US$29,1 milhões por três anos. Apesar de ter sido trocado para o Milwaukee Bucks e ter jogado apenas 18 partidas na última temporada, Crowder pode ser um veterano barato e valioso para a rotação do Celtics. O jogador seria um defensor versátil para a equipe, além de um arremessador confiável do perímetro. Seu aproveitamento foi de 43,6% nas bolas de três na última campanha.

Números na última temporada: 6.9 pontos, 3.8 rebotes e 1.5 assistências em 18.9 minutos como média.

Seth Curry

O ala-armador de 32 anos sempre foi um arremessador confiável na NBA. Na última temporada finalizou seu contrato de US$32 milhões por quatro anos, ao mesmo tempo que tinha aproveitamento de 40,5% do perímetro. Desse modo, o Celtics poderia utilizar Curry em sua rotação, especialmente após ser tão inconsistente nas bolas de três durante o último playoffs. Além disso, se a franquia trocar Malcolm Brogdon, como pretendia no primeiro acordo por Porzingis, ter mais um armador seria importante.

Números na última temporada: 9.2 pontos, 1.6 rebotes e 1.6 assistências em 24.7 minutos como média em 79 partidas.

Bruce Brown

O ala de 26 anos é o mais novo da lista e único agente livre restrito. Além disso, será o mais caro já que acabou de ser campeão da NBA, assumindo o papel de sexto homem do Denver Nuggets. Brown recusou seu último ano de contrato no valor de US$6,8 milhões, mas é provável que retorne ao Colorado. No entanto, vale lembrar que o Nuggets só conseguirá oferecer US$7,7 milhões, o que dá chance ao outros interessados.

Números na última temporada: 11.5 pontos, 4.1 rebotes, 3.4 assistências e 1.1 roubo de bola como média em 80 jogos.