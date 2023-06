Segue o líder: relembre momentos históricos e confira camisas comemorativas do Botafogo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 14:48 Compartilhe

Mesmo longe de terminar a temporada de 2023 do Brasileirão, o time de Luís Castro já pode, ao menos, deixar uma marca para a história.

Com uma campanha surpreendente até aqui, o Botafogo faz seu melhor início de campeonato na era dos pontos corridos, invicto nos cinco primeiros desafios, batendo um recorde na competição!

O clube carioca segue na liderança com 24 pontos em dez rodadas e deixa os torcedores fervorosos com os bons resultados, mas (ainda) à espera dos novos uniformes.

Enquanto as novas camisas do Botafogo ainda não são divulgadas, que tal relembrarmos outras temporadas vitoriosas e blusas comemorativas do clube? Confira, abaixo!

1910 – !BOTAFOGO, BOTAFOGO, CAMPEÃO!

Na quinta edição do Campeonato Carioca, o Alvinegro quebrou a hegemonia do Fluminense e conquistou o título estadual. A campanha do ano 1910 foi marcada por sete goleadas, o que lhe rendeu o apelido de “Glorioso”, pois após toda vitória, o clube recebia mensagens que começavam com a expressão ‘Ao Glorioso Botafogo FC’.

Confira, abaixo, a camisa especial que homenageia a campanha de 1910:Camisa retrô do Botafogo de 1910 (Foto: Divulgação/FutFanatics)

A peça é feita em algodão e traz o design clássico com cordinhas na gola, além do escudo bordado no tórax.

1942 – Nasce o Botafogo de Futebol e Regatas

Como resultado da fusão dos clubes ‘Club de Regatas Botafogo’ e o ‘Botafogo Football Club’, nasceu, oficialmente, o time que conhecemos hoje.

Com a fusão, foram feitas apenas três alterações: a bandeira ganhou a estrela solitária do Club de Regatas Botafogo, além de um retângulo preto, com uma estrela branca ao alto; e a equipe passou a usar calções pretos. Confira, abaixo, os escudos dos clubes:A evolução dos escudos do Botafogo até hoje (Arte: Lance!)

A camisa feita em homenagem à fusão traz o escudo retrô do Botafogo Football Club e é ideal para os torcedores apaixonados pela história do Fogão.

As l e n d a s de 1962

O time da década de 60 reuniu craques como Garrincha, Nilton Santos e Zagallo, e serviu de base para a Seleção Brasileira que conquistou as Copas do Mundo em 1958 e 1962. Neste ano, ainda, o time conquistou o décimo primeiro título do Campeonato Carioca.

O modelo retrô de 1962, feito em algodão, homenageia o craque conhecido como a “A Enciclopédia do Futebol”, Nilton Santos, e conta com escudo e o número (6) bordados.Camisa 6 em homenagem ao Nilson Santos (Foto: Divulgação/FutFanatics)

1995 – Acabou o jejum!

“Perdedor justifica, vencedor comemora”. A emblemática frase de Túlio Maravilha marcou a conquista do título nacional em uma decisão tensa contra o Santos. Após 27 anos em jejum, o Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro e não perdeu nenhum clássico nesta campanha.

A atuação ficou eternizada na camisa retrô, que exibe o escudo e a frase ‘Campeão Brasileiro de 1995″, além de um selo comemorativo na barra. Veja, abaixo, o modelo:Camisa retrô do Botafogo celebra título de 1995 (Foto: Divulgação/FutFanatics)

