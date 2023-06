Secador ligado! Veja o que o São Paulo precisa para ter melhor campanha da Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 10:30 Compartilhe

O São Paulo fez uma excelente fase de grupos da Copa Sul-Americana, com cinco vitórias e um empate, somando 16 pontos, marcando 13 gols e não sofrendo nenhum tento. Essa campanha faz com que o Tricolor seja o melhor time da competição até o momento.

Mas tem um time que pode tirar essa posição do São Paulo: o Newell’s Od Boys (ARG). Os argentinos conquistaram até aqui 15 pontos e jogam a última rodada do Grupo E contra o Audax Italiano, nesta quarta-feira (28), às 19h, no Estádio Coloso Del Parque, na Argentina.

Para ser o primeiro lugar geral, o São Paulo torce por um empate ou uma derrota do Newell’s. Os argentinos têm sete gols de saldo, contra 13 do Tricolor. Já com relação aos tentos marcados, o São Paulo soma 13, enquanto o Newell’s balançou as redes dez vezes.

Agora, caso o Newell’s vença o Audax Italiano, os argentinos conquistam a primeira colocação geral e a vantagem de jogar as partidas de volta em casa até a final. Vale destacar que a equipe chilena, com dez pontos, não briga por mais nada na competição, já que não perde o segundo lugar do grupo, que é composto por Santos (quatro pontos) e Blooming (zero).

– Não daria para poupar porque o jogo era de risco, ainda queremos a primeira posição na classificação geral. O Newell’s ainda joga, e o resultado era muito importante. Não abro mão em competição nenhuma. Vai ter mescla porque confio nos jogadores. Sempre que possível seguro um ou outro jogador. Fico feliz porque tudo o que treinamos está sendo feito, como inversão, jogadas passando de pé em pé, outras saindo do goleiro – disse Dorival após a partida.