Secador do Corinthians funciona novamente e clube não terminará a rodada na zona do rebaixamento

O Corinthians contou novamente com a sorte para não terminar a rodada na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Bragantino por 2 a 0 sobre o Goiás, na noite deste domingo (25), o Esmeraldino é quem fechará a rodada entre os quatro últimos colocados da competição nacional.

Devido à derrota do time goiano, o Timão nem precisará torcer contra o Cuiabá, que enfrenta o Vasco nesta segunda-feira (26) em São Januário. Ao contrário do que aconteceria se o Goiás vencesse em Bragança, que colocaria o Dourado no Z4, mas com os mato-grossenses tendo um jogo a menos. No último sábado, a equipe alvinegra foi derrotada pelo Athletico-PR, em Curitiba, por 1 a 0.

O Corinthians é o 15º colocado do Brasileirão, com 12 pontos, mesmo número que tem os cuiabanos e um a menos que o Esmeraldino. Caso o Dourado vença ou até mesmo empate com o Vasco, o clube alvinegro vai terminar a rodada na 16ª posição, primeira equipe fora da zona da confusão, como costuma chamar o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Não foi a primeira vez que o Timão precisou colocar o secador para jogo e usou a calculadora. Há 15 dias, quando empatou com o Cuiabá, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra precisou torcer contra América-MG, Vasco e Goiás, o que deu certo, já que o time mineiro e o goiano apenas empataram em casa contra Athletico-PR e Fluminense, respectivamente, e os cariocas perderam para o Internacional, em Porto Alegre. Depois dessa rodada, o Brasileirão parou por 11 dias, por conta das datas Fifas, com o Time do Povo retornando com vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0.

O próximo compromisso corintiano pela competição nacional será no dia 2 de julho, contra o Bragantino, na Neo Química Arena. Antes disso, o clube alvinegro enfrentará o Liverpool, do Uruguai, na sua casa, nesta quarta-feira (28), pela Libertadores.