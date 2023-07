Sebastian Ferreira destaca tamanho do Vasco em apresentação: ‘Quem não gostaria de estar em uma equipe tão grande?’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 16:47 Compartilhe

Anunciado na quinta-feira, relacionado na sexta e possivelmente titular no sábado. Essa foi a rotina de Sebastian Ferreira, novo camisa 9 do Vasco e que fará a sua estreia contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Por causa da correria, o atacante paraguaio foi apresentado em São Paulo, local da partida, e destacou o acerto com o Cruz-Maltino.

– Estou muito feliz por chegar ao Vasco, estou muito motivado. É um desafio muito grande, em um clube tão grande. Chego muito motivado para fazer o meu trabalho, que é fazer gols – afirmou Sebastian, que completou.

– O que me motivou foi o clube. É uma equipe muito grande. Falei com meu representante que queria vir. Quem não gostaria de estar em uma equipe tão grande quanto o Vasco? Temos um desafio muito importante e quero ser parte desse desafio.

Sebastian exaltou o Vasco, mas Ramon Díaz também tem grande influência em sua chegada. O atacante trabalhou com o treinador em 2020, no Libertad, do Paraguai, e viveu o auge em sua carreira. Em 20 jogos sob o comando do argentino, foram 15 gols e cinco assistências.

– Conheço o Ramón Díaz, trabalhamos juntos, fui muito bem com ele. Nos conhecemos bem. Sabemos da situação atual, mas o grupo está muito comprometido para subir posições. Sabemos que não é fácil, mas temos um bom grupo.

Sobre as suas características, Sebastian Ferreira destacou a entrega dentro de campo e o posicionamento para marcar os gols.

– Sou um centroavante lutador, que também sabe fazer gols. Por isso sempre tento me posiconar bem na área para quando a bola chegar. Agaradeço por toda confiança que me deram e aos torcedores, que me mandaram mensagens pelas redes sociais. Espero corresponder às expectativas – finalizou.