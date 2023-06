Se recuperando de lesão, André Luís exalta departamento médico do clube: ‘Diferenciado’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 12:35 Compartilhe

Após sofrer uma lesão no adutor longo, o atacante André Luís, atualmente no Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, segue otimista com a rápida recuperação e exaltou o trabalho feito pelo departamento médico do clube. Além disso, o experiente de 26 anos comentou sobre ser acompanhado pelo Doutor Espanhol Ramon Cugat, um dos homens de confiança do técnico Pep Guardiola.

– Quero agradecer ao departamento médico do Jeonbuk Hyundai por me oferecer todas as condições para eu me recuperar o mais rápido possível. Eles são muito diferenciados. Os médicos, fisioterapeutas, fizeram de tudo no tempo esperado. Hoje, eu já ando e foi mais um passo para voltar a fazer o que mais amo na vida, que é jogar futebol – afirmou o jogador.

– Ramon é um cara competente. É um privilégio ter um dos melhores cirurgiões do mundo ajudando a me desenvolver diariamente. Fica aqui também o meu agradecimento a ele pela atenção e paciência comigo até me recuperar – completou

André Luís chegou ao clube asiático após ser vendido pelo Cuiabá, no começo desta temporada. O atacante assinou um vínculo de quatro anos. Antes da lesão, o atacante fez 11 partidas.