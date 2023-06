Saulo Mineiro balança as redes duas vezes e é destaque em vitória do Yokohama FC

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 21:11 Compartilhe

O atacante Saulo Mineiro foi o destaque da vitória do Yokohama FC, nesta quarta-feira, 21, sobre o Grulla Morioka, ao marcar dois gols de cabeça que contribuíram para a goleada por 4 a 1 e garantiu a classificação da equipe para a próxima fase da Copa do Imperador. Ao final do embate, o atacante comentou sobre os tentos e revelou uma conversa com o treinador antes da partida.

– O treinador me disse para usar meus pontos fortes, velocidade e força, e todo o meu potencial. Felizmente, pude usar minhas forças para marcar os gols, que foram semelhantes. Treinamos muito essa jogada no dia a dia, e pratiquei bem os cabeceios no aquecimento antes da partida, então acho bom que tenha funcionado perfeitamente – declarou ao site do Yokohama. Os gols do camisa 13 saíram em um intervalo de cinco minutos, na segunda etapa.

Em 2023, Saulo soma oito partidas disputadas desde que retornou aos gramados após se recuperar de uma lesão no Tendão de Aquiles, sofrido em setembro do ano passado. O atleta também falou dessa adaptação na volta. “Estou cada vez melhor e buscando contribuir o máximo possível para a equipe”, comentou.

O Yokohama FC volta a campo no próximo sábado, 24, pelo Campeonato Japonês, em mais uma oportunidade de Saulo Mineiro continuar sua evolução pós-lesão. Em sua carreira pelo clube, o jogador tem 39 jogos e 10 gols.

