São Paulo x Tigre: onde assistir, prováveis escalações e desfalques do jogo pela Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 19:02 Compartilhe

Pela primeira vez desde 2012, São Paulo e Tigre voltam a se enfrentar no estádio do Morumbi. A partida será nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), e será válida pela sexta rodada da fase de grupos na Copa Sul-Americana.

Há 11 anos, o São Paulo só foi declarado como campeão daquela edição da Sul-Americana porque o segundo tempo simplesmente não existiu. No dia 12 de dezembro de 2012, o Tricolor estava com vantagem na primeira etapa da decisão contra a equipe argentina, vencendo por 2 a 0, com gols de Lucas Moura e Osvaldo.

Porém, na ida para o intervalo, uma grande confusão começou no túnel que levava aos vestiários. A provocação inicial teria partido de Lucas Moura, que teria mostrado um pedaço de algodão com sangue para Orban, um jogador do Tigre que atingiu o rosto do atleta são-paulino.

Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$39,90 na FutFanatics!

Desde então, nesta terça-feira (27) será a primeira vez que o Tigre retorna ao Morumbi. Mas a reportagem do Lance! apurou que os procedimentos para a partida serão diferentes do que foi visto na Argentina. Ao que tudo indica, o Tricolor espera um clima tranquilo para o duelo. Não haverão reforços na parte de segurança e tudo seguirá como acontece em todos os jogos.

Na primeira posição do grupo D, com 13 pontos conquistados, o Tricolor está a três de distância dos argentinos, com um saldo positivo de sete gols, primeiro critério de desempate. Por conta da situação confortável, o técnico Dorival Júnior deve escalar uma equipe alternativa para o confronto. Um setor que deve ser modificado é a defesa.

Com Arboleda e Beraldo vindo de uma grande sequência de jogos, a tendência é que a dupla seja poupada. Alan Franco deve receber uma oportunidade entre os titulares. O outro zagueiro é uma incógnita, já que Diego Costa, desfalque diante do Cruzeiro devido a um trauma na coxa direita, participou da atividade com os companheiros, mas é dúvida.

+ Clique aqui e veja como apostar no Brasileirão

Já o Tigre passou por uma mudança de treinador recentemente. Juan Manuel Sara assumiu o comando da equipe no último fim de semana, na vitória dos argentinos contra o Vélez Sarsfield, por 2 a 1.

SÃO PAULO X TIGRE

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 26/6/2023, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Ricardo Baren (EQU)

VAR: Roberto Sanchez (EQU)

Onde acompanhar: SBT, Paramount Plus, e em tempo real no Lance!

SÃO PAULO

Rafael, Raí Ramos, Beraldo (Diego Costa), Alan Franco e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodriguinho e Marcos Paulo; Luciano e Juan (David).

Desfalques: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (transição após sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (transição após cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Erison (aprimora a forma física após estiramento em fibrose da coxa esquerda), Michel Araujo (estiramento na panturrilha esquerda), Nestor (suspenso), Diego Costa (dúvida por conta de trauma na coxa direita).

TIGRE

Marinelli; Blondel, Cabrera, Luciatti e Montoya; Prediger, Cardozo e Molinas; Armoa, Colidio e Retegui.

Desfalques: –