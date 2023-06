São Paulo x Athletico-PR: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 18:30 Compartilhe

Após o intervalo da Data Fifa, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (21), para enfrentar o Athletico-PR, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá no estádio do Morumbi.

O Tricolor teve mais de uma semana para se preparar e pensar na partida. A equipe vivia a expectativa de estreia de Alexandre Pato, mas não deve ser relacionado, por enquanto. Mesmo sem contar com o possível retorno de atletas que estavam lesionados, Dorival Júnior terá que lidar com três novos desfalques: Michel Araujo, que se machucou, Pablo Maia, que está suspenso, e Arboleda, convocado.

Já o Athletico-PR vive um problema maior. Há quatro dias, demitiu Paulo Turra, após o diretor-técnico Luiz Felipe Scolari deixar o comando da equipe também. Em tempo, o auxiliar Wesley Carvalho assume interinamente.

Veja todas as informações sobre a partida

SÃO PAULO X ATHLÉTICO-PR

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 21/6/2023, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF/ Fifa)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/ Fifa) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ/ Fifa)

Onde acompanhar: Premiere e Sport TV e Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio; Luan, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor; Alisson (Juan ou Wellington Rato), Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (transição física), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (transição física após cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Michel Araujo (estiramento na panturrilha), Pablo Maia (suspenso) e Arboleda (convocado).

Pendurados: Gabriel Neves, Raí Ramos, Luciano, Rafinha, Wellington Rato, Dorival Júnior (T) e Alan Franco

Suspensos: Pablo Maia

ATHLETICO-PR

Bento; Madson; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Alex Santana e Christian; Vitor Bueno, Cuello e Vitor Roque.Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Desfalques: Canobbio e Erick (suspensos), Fernandinho e Pablo (recuperação de lesão)

Pendurados: Pablo, Fernandinho, Alex Santana e Bento.

Suspensos: Canobbio e Erick.

