São Paulo traça plano para reforçar ataque na janela de transferências

O São Paulo está atento a janela de transferências que se abrirá no dia 3 de julho. Apesar do técnico Dorival Júnior não falar sobre novas contratações, o fato é que o Tricolor já monitora alguns jogadores de posições carentes no elenco, como atacantes de velocidade pelo lado do campo. Savarino, cogitado como alvo do clube e Marinho, que chegou a negociar, mas acabou acertando com o Fortaleza, são exemplos.

A posição, inclusive, é a que mais o São Paulo vem dando atenção na busca por jogadores no mercado da bola. Porém, a direção vem esbarrando na questão econômica, o que atrapalha nas negociações. Em entrevista ao programa Mesa Redonda, da Gazeta Esportiva, o coordenador do São Paulo, Muricy Ramalho, falou sobre as movimentações do Tricolor antes da abertura da janela de transferências.

– Em relação a contratações, Savarino, isso é uma questão que só temos uma maneira de jogar, que é a transição com a posse de bola. Com o Rogério já era assim, e com o Dorival também é assim. Ele (Dorival), não quer falar, mas no mercado, a gente tem que buscar jogadores de velocidade, agora, para buscar esses jogadores é muito complicado, porque sempre esbarra no problema econômico. Esse é o grande problema que nós temos. Não dá para competir às vezes com outras equipes. Estamos buscando, todos os dias deixamos o Dorival concentrando nos treinos e vamos para a sala ver com o pessoal da inteligência para buscar jogadores – revelou Muricy.

Uma das negociações que o São Paulo tem em andamento é com o atacante Erick, do Ceará. Ele, que foi muito bem com Dorival no Vozão, possui contrato até o final do ano. Devido à curta duração do contrato, o Tricolor acredita que possa chegar a um acordo vantajoso para a liberação antecipada do jogador. O jogador foi tema da conversa de Muricy.

– Erick é um bom jogador, de velocidade, de drible, um contra um e a gente não tem. Temos um time físico. Temos dificuldades de jogar no contra-ataque. Estamos atento ao mercado, com dificuldade, mas estamos atentos. A gente precisa de dois ou três jogadores de velocidade, intensos, para brigar em cima na tabela do Brasileirão.