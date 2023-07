São Paulo tem volta de Beraldo como novidade entre titulares para decisão contra o Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 21:04 Compartilhe

A escalação do zagueiro Beraldo é a principal novidade na escalação do São Paulo para o duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, logo mais, na arena rival.

Beraldo desfalcou o Tricolor por cinco jogos no decorrer do mês após sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante um treino no CT da Barra Funda. Liberado pelos médicos, voltou na derrota para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, no último final de semana, mas ficou no banco de reservas e não atuou.

O restante da equipe escalada pelo técnico Dorival Júnior segue a tendência já especulada pelo Lance! que realmente ia a campo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio; Pablo Maia, Alisson e Michel Araujo; Wellington Rato, Luciano e Calleri.

Trata-se do mesmo 4-3-3 usado pelo comandante são-paulino na vitória sobre o Palmeiras em pleno Allianz Parque na fase anterior do principal mata-mata do país.

Segundo o divulgado pelo São Paulo, os jogadores indisponíveis para esse jogo são Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Raí Ramos (defendeu o Ituano no torneio) e Moreira (aprimora a forma após cirurgia no joelho esquerdo).

A ausência de dois nomes chama a atenção: Gabriel Neves e Ferraresi. O volante estava fora dos treinos por conta de ter sofrido duas fraturas nas costelas no duelo com os palmeirenses.

Já o zagueiro venezuelano negocia a sua permanência no Morumbi. O Lance! revelou semana passada que entre brasileiros e o Grupo City, dono dos direitos do jogador, está tudo acertado. O empréstimo, que venceu no dia 30 de junho, será prorrogado até dezembro e depois o time tricolor efetua a compra em definitivo por 4,3 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões), valor que será dividido em três prestações anuais.

Como o acordo ainda não foi selado, Ferraresi não pode neste momento ser considerado oficialmente jogador do São Paulo.

O Tricolor busca nesta noite quebrar o tabu de junca ter vencido o rival alvinegro em Itaquera para quem sabe largar na frente na luta para chegar na segunda final da Copa do Brasil de sua história, título ainda inédito na galeria do Morumbi.

