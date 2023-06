São Paulo supera ‘fracasso’ de público contra o Athletico-PR e divulga parcial contra o Tigre

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 17:07 Compartilhe

O São Paulo viveu uma situação atípica na temporada no jogo contra o Athletico-PR, o último que aconteceu no estádio do Morumbi. Após uma sequência de sete jogos com mais de 40 mil torcedores pagantes, o jogo contra o Furacão, que terminou em vitória por 2 a 1, teve somente 22.882 torcedores presentes. Mas contra o Tigre, nesta terça-feira (27), esta questão deve voltar a normalidade que estava sendo vista durante o ano.

De acordo com a última parcial de ingressos divulgada pelo Tricolor, cerca de 21 mil ingressos já foram vendidos. Ou seja, quase a mesma quantidade total de pessoas que estiveram presentes contra o Furacão, na última semana. Vale relembrar que antes da partida contra o Athletico-PR, o clube não divulgou as parciais como costuma fazer.

Conforme os levantamentos do historiador Alexandre Giesbrecht, do ‘Anotações Tricolores’, a sequência de sete jogos com mais de 40 mil pagantes igualou o recorde estabelecido em 2017 e repetido no ano seguinte. Contra o Furacão, uma série de fatores podem ter contribuindo para um número bem mais baixo do que o normal. Antes desta partida e da pausa da Data Fifa, o Tricolor tinha perdido em casa para o Palmeiras, em clássico que terminou em 2 a 0 para o rival. Além disso, o horário (19h) também não ajudou.

Contra o Tigre, se trata de um reencontro histórico. Desde a polêmica final de 2012, esta é a primeira vez que os argentinos retornam ao estádio do Morumbi. A partida acontecerá às 21h30 (de Brasília). Mesmo que mais tarde que o comum, tal fator pode servir como um atrativo para a torcida. Em termos de tabela, o São Paulo soma 13 pontos (na liderança do grupo D), enquanto o Tigre soma 10. Mas mesmo que o Tigre vença, o Tricolor tem uma ótima vantagem no saldo de gols e já está praticamente classificado.

