São Paulo ‘sofre’ no começo dos jogos na temporada

O São Paulo vem precisando melhorar um quesito na temporada: o início das partidas. Desde quando estava sendo comandado por Rogério Ceni, o Tricolor sofre muitos gols antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Dorival Júnior chegou e esse problema permanece. Na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Independência, Rafinha fez o gol contra que deu a vitória para a Raposa logo aos três minutos de jogo.

O problema é ainda pior. De acordo com levantamento do Anotações Tricolores, um terço dos gols sofridos pelo São Paulo em 2023 aconteceram antes dos quinze primeiros minutos de jogo. A equipe tomou 26 gols no ano, e oito tentos foram feitos no começo dos jogos, ou seja, um terço dos gols adversários saiu antes dos quinze minutos de jogo. O que ‘ameniza’ a situação é que o São Paulo consegue se recuperar, já que venceu três desses oito jogos e empatou um.

O final da partida também é um ponto fraco do São Paulo. Oito dos nove foram após os trinta minutos, sendo cinco depois dos quarenta minutos, comprometendo os resultados. Portanto, é uma questão a ser trabalhada por Dorival Júnior com o elenco do Tricolor nas próximas semanas. Um teste será na terça-feira (27), quando o clube recebe o Tigre (ARG), pela Sul-Americana, às 21h30, no Morumbi.

Esse ajuste será feito basicamente na conversa, já que os jogadores terão somente um treino antes do jogo contra os argentinos. Dorival deu folga ao elenco neste domingo, portanto, somente uma atividade será realizada no CT da Barra Funda, na manhã desta segunda-feira.