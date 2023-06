São Paulo se reapresenta com novidades sobre Pablo Maia e Calleri

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:45 Compartilhe

O São Paulo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (28), no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Tigre (ARG), por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana. A principal questão dos torcedores sobre o treinamento foi a situação do volante Pablo Maia e do atacante Calleri.

Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$39,90 na FutFanatics!

A dupla se lesionou no duelo. O volante, inclusive, teve que sair aos 28 minutos do primeiro tempo, após sofrer uma dura entrada no tornozelo. Já o argentino sentiu dores nas costas durante o segundo tempo, após uma pancada.

Veja tabela da Copa Sul-Americana

De acordo com divulgado pelo São Paulo, Pablo Maia teve um trauma na perna direita e o atacante Calleri está com dores nas costas. Ambos ficaram em tratamento no REFFIS Plus e seguirão assistidos pelo departamento médico, sendo reavaliados periodicamente. O Lance! apurou que Maia não teve fratura constatada, mas sente muitas dores na perna direita.

Portanto, ambos são dúvidas para a partida contra o Fluminense, neste sábado (1), às 16h, no Morumbi. Os jogadores que atuaram na maior parte do duelo com os argentinos realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Os demais foram a campo com o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares para atividades técnicas e táticas. O trabalho contou com a presença de alguns atletas das categorias de base. O elenco volta aos trabalhos nesta quinta-feira, às 11 horas, no CT da Barra Funda.