São Paulo precisa pagar multa milionária para ter Caio contra o Fluminense. Valor será depositado?

Sem Welington, Caio se consolidou na lateral-esquerda do São Paulo. Porém, o Tricolor terá um problema para a posição contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Como o jogador está emprestado pela equipe carioca até o final do ano para o clube do Morumbi, para o São Paulo conseguir ter sua presença na partida, teria que pagar uma multa estimada em R$ 1 milhão. O Lance! apurou com pessoas ligadas ao Tricolor paulista que pagar este valor não seria uma opção.

Embora Welington tenha voltado a treinar com o restante do elenco nesta semana, é difícil que o jogador esteja pronto para jogar já neste final de semana. A Cria de Cotia, em março, passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo após ter uma lesão ligamentar e lesão de sindesmose diagnosticada. Desde então, não entrou mais em campo.

Além de confirmações com fontes do clube pela reportagem, o próprio Dorival Júnior também falou sobre esta situação. O treinador cravou quem deve iniciar no lugar de Caio: Patryck Lanza.

Patryck começou a ser relacionado entre os profissionais no último ano. Teve uma rápida estreia com Rogério Ceni justamente contra o Fluminense, em julho. Neste ano, esteve presente em oito partidas com o time profissional. Além de Caio, Michel Araujo enfrenta a mesma questão contratual e também não poderá atuar.

– Todas às vezes que o Patryck atuou, atuou muito bem. Evoluiu bastante, era para ter atuado hoje, mas tivemos que por atacantes na virada do tempo. Era importante para ele ter uma iniciação. Não teremos o Caio e nem o Michel. Estamos repensando. O Patryck inicia, com certeza – explicou Dorival Júnior.

A partida contra o Fluminense é importante pensando em tabela. A equipe de Diniz ocupa a quarta colocação, com 21 pontos. O São Paulo soma 18 pontos, mas está na 11ª colocação. Caso o Tricolor paulista vença, cresce bastante na competição.