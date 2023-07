São Paulo libera Rafinha para receber homenagem na Alemanha, mas Dorival terá retornos contra o Cuiabá

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 18:32 Compartilhe

O São Paulo ganhou um desfalque inesperado para o confronto ante o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (22), na capital mato-grossense, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Rafinha foi autorizado pela diretoria a viajar à Alemanha, onde será homenageado pelo Bayern de Munique, clube que defendeu por oito anos e é ídolo.

De acordo com o informado pelo Tricolor, a viagem foi autorizada não só pela diretoria, como pela própria comissão técnica de Dorival Júnior.

Inicialmente, o temor dos torcedores pelas redes sociais é pela presença em campo, jogando, de Rafinha na partida amistosa comemorativa que será realizada pelo Bayern neste final de semana.

Depois, contudo, foi revelado que o lateral não entrará em campo na festividade. Apenas marcará presença. Viajou nesta sexta mesmo e volta domingo (23), a tempo de poder atuar terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em Itaquera.

De acordo com informações do próprio São Paulo, Rafinha já não atuaria no duelo ante os cuiabanos. Ou seja, como não está contundido ou suspenso, acabria poupado por Dorival Júnior, que ainda avalia o uso ou não de suas principais peças, visando o clássico pelo principal mata-mata nacional.

Nesta sexta, antes dos trabalhos no gramado, a comissão técnica apresentou um vídeo para os atletas. Na sequência, houve um aquecimento seguido de trabalhos com bola.

Os jogadores participaram de uma atividade de finalizações, além de um técnico em campo reduzido. Dorival também comandou um tático posicional e realizou os ajustes finais para o jogo.

Antes do término, ainda houve um complemento de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O zagueiro Alan Franco, em recuperação de dores na perna direita, foi novamente ao gramado e fez exercícios com a preparação física.

As novidades para o duelo em Mato Grosso serão as presenças do zagueiro Beraldo e o meia Talles Costa, recuperados de contusão e que foram relacionados para o jogo.

