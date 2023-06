São Paulo formaliza proposta para contratar ex-Atlético-MG, mas quer começar a pagar só ano que vem

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:43 Compartilhe

O São Paulo oficializou uma proposta ao Real Salt Lake, dos EUA, para contratar o atacante Savarino, ex-Atlético-MG. Isso, contudo, não significa que o negócio esteja próximo de acontecer. Um dos pedidos do Tricolor para o negócio é justamente o maior empecilho: o clube do Morumbi quer começar a pagar pelo venezuelano de 26 anos no ano que vem. Algo visto como impossível pelos estadunidenses.

O LANCE! apurou que a oferta são-paulina ao Real Salt Lake alcança os US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 14,33 milhões) exigidos pela franquia da MLS por Savarino. O problema está no formato de pagamento. O Tricolor ofereceu quitar o valor em pelo menos três parcelas anuais. Com a primeira sendo quitada em janeiro.

A franquia estadunidense já havia sinalizado aos dirigentes do Morumbi que só iniciariam uma negociação caso os brasileiros se comprometessem a pagar ao menos 60% do valor neste ano. O São Paulo então prometeu pensar a respeito.

Mas por qual motivo decidiu enviar a proposta mesmo sem atender os requisitos do Real Salt Lake? Porque na avaliação dos dirigentes, o ‘jogo duro’ dos gringos vinha pelo fato do Fortaleza também estar na disputa pelo jogador. Os nordestinos, contudo, encaminharam um acerto com Marinho, do Flamengo, e devem deixar a negociação.

O venezuelano tem contrato com o Real Salt Lake até dezembro de 2025, mas há a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. O clube estadunidense detém 80% dos direitos econômicos, e o Galo ainda mantém 20%.

Savarino fez 16 partidas pela franquia da MLS na atual temporada, somando 1.322 minutos em campo. No período, fez seis gols e se responsabilizou por duas assistências. O atacante virou prioridade no Morumbi após a desistência de seguir as tentativas de tirar Marinho do Flamengo.

