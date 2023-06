São Paulo embolsa premiação milionária com classificação e campanha na Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:55 Compartilhe

O São Paulo venceu o Tigre (ARG), por 2 a 0, na noite desta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor encerra a fase de grupos invicto, com cinco vitórias e um empate. A boa campanha, inclusive, fez o Tricolor engordar os cofres.

O Tricolor receberá mais 550 mil dólares (R$ 2,64 milhões) da Conmebol pela vaga às oitavas de final da Sul-Americana. Ao todo, o São Paulo já faturou R$ 9,29 milhões em prêmios oferecidos pela entidade na competição continental. Vale destacar que a premiação para os times mudaram nesta temporada.

Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$39,90 na FutFanatics!

O São Paulo recebeu 900 mil dólares (R$ 4,23 milhões), por entrar diretamente na fase de grupos da Sula. Depois, o Tricolor embolsou 100 mil dólares (R$ 481 mil) por vitória nesta etapa. Como foram cinco vitórias, o clube pode contar com mais R$ 2,4 milhões.

ATUAÇÕES: Crias de Cotia resolvem para o São Paulo contra o Tigre

A Sul-Americana pode ser uma boa fonte de renda para o São Paulo na temporada. A equipe pode receber um valor superior a R$ 40 milhões caso conquiste o bicampeonato da competição. Uma boa grana para o Tricolor, que busca resolver algumas pendências com o elenco, como direitos de imagem atrasados.