São Paulo deve ter escalação alternativa para encarar o Tigre

Lancei Lance 26/06/2023 - 16:55

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Tigre (ARG), em duelo que acontecerá nesta terça-feira (27), às 21h30, no Morumbi, pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Na primeira posição da chave, com 13 pontos conquistados, o Tricolor está a três de distância dos argentinos, com um saldo positivo de sete gols, primeiro critério de desempate.

Por conta da situação confortável, o técnico Dorival Júnior deve escalar uma equipe alternativa para o confronto. Um setor que deve ser modificado é a defesa. Com Arboleda e Beraldo vindo de uma grande sequência de jogos, a tendência é que a dupla seja poupada. Alan Franco deve receber uma oportunidade entre os titulares. O outro zagueiro é uma incógnita, já que Diego Costa, desfalque diante do Cruzeiro devido a um trauma na coxa direita, participou da atividade com os companheiros, mas é dúvida.

O técnico Dorival Júnior abriu o dia exibindo um vídeo para os jogadores. Na sequência, já no gramado, houve o aquecimento comandado pelos preparadores físicos seguido de um treino tático posicional para os prováveis titulares, além um ensaio de bolas paradas. Os demais fizeram um trabalho técnico em espaço reduzido, seguido de complemento físico.

Uma provável ecalação do São Paulo tem: Rafael, Raí Ramos, Beraldo (Diego Costa), Alan Franco e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodriguinho e Marcos Paulo; Luciano e Juan (David).