São Paulo busca aproveitar fator ‘decisivo’ contra o Cruzeiro para encostar no G4

O São Paulo volta a campo neste sábado (24), contra o Cruzeiro, às 21h, no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória para se aproximar ou até entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, inclusive, o técnico Dorival Júnior terá retornos importantes, como Jandrei (recuperado de uma fratura), Pablo Maia (voltando de suspensão) e Arboleda (estava na seleção do Equador). O trio volta a estar à disposição e viajou com o elenco.

Além das voltas importantes, o São Paulo tem um fator positivo para defender contra o Cruzeiro. Apesar do último jogo como visitante ser uma derrota, o histórico do Tricolor com Dorival está muito bom longe do Morumbi. Foram oito partidas fora de casa desde a estreia do treinador, com três vitórias, quatro empates e uma derrota, sofrendo somente quatro gols e marcando oito tentos.

A estreia de Dorival Júnior foi fora de casa, contra o Ituano, pela Copa do Brasil, com uma vitória por 1 a 0. Depois, o São Paulo venceu Sport (2 a 0) e Puerto Cabello (2 a 0). O clube também empatou contra Coritiba (1 a 1), Tolima (0 a 0), Fortaleza (0 a 0) e Corinthians (1 a 1). A única derrota foi para o Grêmio, por 2 a 1. Se pegar toda a temporada, o Tricolor tem 16 jogos fora de casa, com oito vitórias, cinco empates e três derrotas.

Vale destacar que depois dessa partida contra o Cruzeiro, o São Paulo terá um período de jogos como mandante. Serão três jogos atuando no Morumbi: Tigre, pela Sul-Americana, Fluminense, no Brasileirão, e Palmeiras, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Jogos do São Paulo como visitante com Dorival Júnior

Ituano 0 x 1 São Paulo

Coritiba 1 x 1 São Paulo

Tolima 0 x 0 São Paulo

Fortaleza 0 x 0 São Paulo

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Grêmio 2 x 1 São Paulo