São Paulo atrasa acordo com Volpi e é processado pelo goleiro

O São Paulo vem atravessando uma grave crise financeira. Com três meses de direitos de imagem atrasados com o atual elenco, o Tricolor agora tem mais um problema a resolver, mas com um atleta que não está mais na equipe: o goleiro Tiago Volpi.

Atualmente no Toluca (MEX), o jogador processou o São Paulo por pagamentos atrasados de um acordo realizado no passado devido a pandemia de Covid-19 e pede 2.396.059,38. A informação foi incialmente publicada pela coluna do jornalista Ancelmo Gois no O Globo e confirmada pelo Lance!.

Em 2020, o São Paulo diminuiu metade do salário dos jogadores, incluindo direitos de imagem, com a promessa de que a dívida seria paga ao longo dos anos seguintes. Em relação a Volpi, o Tricolor fez um acordo de pagamento em 24 parcelas de R$ 93.281,91, a partir de janeiro deste ano.

No entanto, apenas duas prestações foram pagas, a de janeiro e fevereiro, o que fez com que o goleiro entrasse com processo. Inicialmente, a dívida seria de R$ 2.238.765,90, mas o valor foi corrigido por multa de 10% sobre o saldo, juros de 1% ano/mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, previstas em contrato.

Na petição, os advogados pedem que o São Paulo pague o valor em até três dias. Caso contrário, eles pedem a penhora de bens do clube, além de bloqueios nas contas bancárias. Confome apurado pelo Lance! com pessoas ligadas ao São Paulo, o clube tem ciência do débito, mas ainda não foi notificado.