São Paulo adota cautela e não coloca prazo para estreia de Pato

Quase um mês após anunciar Alexandre Pato como reforço, o São Paulo ainda não coloca uma data para a reestreia do atacante de 33 anos.

Pato vem aparecendo nos vídeos de treinos e trabalhando sem limitações ao lado dos colegas, mas a inatividade do atleta durante o último ano ainda preocupa Dorival Jr, que adota cautela para utilizá-lo. O atacante sofreu uma grave lesão no joelho e não disputa uma partida oficial desde agosto, quando atuava pelo Orlando City, da MLS.

– Não vou passar uma previsão que coloque uma pressão excessiva. Estamos acompanhando o trabalho, ele tem feito, todos os dias, um pouco a mais do que todo mundo. Período que ele ficou afastado foi muito longo, é natural que tire um pouco as condições do atleta, que vão sendo ganhas com o passar de treinamentos e jogos – disse Dorival após a vitória sobre o Athletico-PR.

O atacante está regularizado no BID da CBF e a expectativa era que ele fosse relacionado após a pausa pela Data Fifa. Dorival não quer acelerar o processo de recuperação de Pato, mas também não descarta convocá-los para os próximos compromissos do Tricolor.

– É um pouco cedo para ele estar em totais condições, prefiro aguardar um pouco. Isso muda muito, de semana a semana, de repente eu posso estar falando que pode vir acontecer a primeira convocação – concluiu o técnico são-paulino.

Pato teve duas passagens no São Paulo, entre 2013 e 2015, e retornou em 2019, deixando a equipe em agosto de 2020. Somando suas duas passagens pelo Tricolor, disputou 136 jogos, com 47 gols marcados e 18 assistências.

