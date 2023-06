São Paulo acerta a renovação de Jandrei por mais três temporadas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:16 Compartilhe

O São Paulo renovou o contrato com Jandrei até o final de 2026. O novo vínculo já está registrado no Boletim Diário Informativo (BID), da CBF.

O contrato do arqueiro com o clube terminava no final desta temporada. Jandrei chegou como um reforço do Tricolor para a temporada 2022 e conquistou espaço após a saída de Tiago Volpi. O camisa 93 teve bons momentos, como na defesa de dois pênaltis contra o rival Palmeiras na série que definiu a classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mas sofreu um trauma nas costas no final de julho que o tirou por oito jogos. Quando voltou, apresentou falhas e acabou perdendo vaga para Felipe Alves, contratado correndo junto ao Fortaleza, que antes havia lhe emprestado ao Juventude. Neste ano, com a vinda de Rafael, os dois goleiros perderam suas vagas na equipe e não entraram em campo nenhuma vez.

O Lance! apurou em outubro do último ano que Jandrei acabou até mesmo sendo oferecido a clubes do futebol italiano. Atualmente, está em evolução de uma fratura sofrida no quinto dedo da mão esquerda.

Veja o registro do novo vínculo de Jandrei no BID:

