Santos x Flamengo: onde assistir, prováveis times e desfalques do jogo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 16:22 Compartilhe

Santos e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), às 18h30, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca se consolidar no G-4, enquanto o Peixe quer voltar a vencer na competição e de distanciar do Z-4.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

O Rubro-Negro é o atual quarto colocado da tabela do Brasileirão, com 19 pontos somados. O Alvinegro ocupa a 13ª colocação, com 13. Na última rodada, a equipe carioca foi goleada por 4 a 0 pelo Bragantino, em Bragança. Já o Peixe foi derrotado em casa pelo rival Corinthians pelo placar de 2 a 0.

O técnico Jorge Sampaolli não poderá contar com o lateral Matheuzinho e com o meia Matheus França, lesionados. Logo, deve entrar em campo com a mesma equipe que enfrentou o Braga. O Santos, que oficializou Paulo Turra como treinador, terá o auxiliar Claudomiro no comando do time. Os desfalques do Peixe são Felipe Jonatan, Zabala e Alison, lesionados.

Veja todas as informações da partida:

SANTOS x FLAMENGO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 25/6/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa-PR)

Onde assistir: Premiere e em tempo real no LANCE!

SANTOS: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires (João Lucas); Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Claudomiro

Desfalques: Felipe Jonatan, Alison e Zabala (lesões no ligamento do joelho)

Pendurados: Nathan, Lucas Lima e Deivid Washington

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Cebolinha), Arrascaeta e Gabigol (Pedro). Técnico: Jorge Sampaolli

Desfalques: Matheuzinho e Matheus França (transição)

Pendurados: Ayrton Lucas, Fabricio Bruno, Thiago Maia e Vidal