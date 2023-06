Santos x Corinthians: súmula detalha fim de jogo antes da hora e cita ‘cenário de insegurança’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 13:27 Compartilhe

A vitória do Corinthians por 2 a 0 diante do Santos, nesta quarta-feira (21), na Vila Belmiro, foi interrompida aos 41 minutos da segunda etapa por vandalismo. Torcedores do Peixe atiraram bombas e rojões em direção a área defendida por Cássio. Diante da confusão, Leandro Vuaden, arbitro da partida, decidiu encerrar a partida.

Após o duelo, Vuaden registrou os acontecimentos do jogo na súmula. Confira o que foi relatado:

”Aos 41 minutos do segundo tempo, quando a partida estava paralisada, torcedores do Santos, localizados atrás da meta defendida pelo goleiro do Corinthians, Cássio, arremessaram diversos artefatos explosivos (rojões) em sua direção para dentro do gramado. Após 3 minutos de paralisação, diante do cenário de insegurança e pensando na integridade física dos atletas, da arbitragem e todos envolvidos na partida, encerrei a mesma. Informo ainda que conforme o artigo 195, parágrafo único da lei geral do esporte, relatório mais detalhado será enviado até 24 hs após o término da partida. Era o que tinha para relatar até o momento”