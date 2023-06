Santos x Blooming: onde assistir ao vivo, escalações e desfalques do jogo válido pela Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:40 Compartilhe

Santos e Blooming, da Bolívia, jogam partida válida pela 6ª rodada da fase de grupos, na Vila Belmiro, que encerra a participação dos dois clubes nesta edição de Copa Sul-Americana.

O primeiro confronto entre os dois clubes marca justamente a única vitória do Peixe na competição continental. Nos acréscimos da 1ª rodada da ‘Sula’, Eduardo Bauermann fez de cabeça o gol do triunfo.

Na preparação para o duelo, Paulo Turra promete ir com um time alternativo para testar as peças do elenco e poupar os titulares. Inclusive, atletas que ainda não atuaram pelo time profissional do Peixe em 2023 treinaram e devem começar no onze inicial do clube.

A partida marca o primeiro jogo da equipe sob o comando do novo técnico do clube. Apesar do jogo não valer muita coisa, o comandante pode encerrar a sequência de 10 jogos sem vencer da equipe.

SANTOS X BLOOMING

Copa Sul-Americana – Fase de grupos – sexta rodada

Data e horário: 29 de junho de 2023, quinta-feira, às 19h00 (de Brasília)

​Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)

Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

VAR: Roberto Sánchez (EQU)

Onde assistir: ESPN 4/Star+ e tempo real do LANCE!

SANTOS: João Paulo; Cadu, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Kevyson; Camacho, Sandry e Miguelito; ngelo (Patati ou Lucas Braga), Lucas Barbosa e Deivid Washington. Técnico: Paulo Turra.

Desfalques: Felipe Jonatan, Alison e Zabala (lesões no ligamento do joelho); Gabriel Inocêncio, Bruno Mezenga e Luan Dias (Não estão inscritos na competição).

BLOOMING: Uraezaña; César Romero, Richit Gómez, Jonathan Lacerda e Denílson Durán; Arquimedes Figuera e Omar Siles; Miguel Becerra, Fernando Arismendi e Ronaldo Cuéllar; Gastón Rodriguez. Técnico: Carlos Bustos.