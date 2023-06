Santos vai reembolsar torcedores que compraram ingresso para duelo contra o Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 18:15 Compartilhe

Diante da suspensão da presença do público do Santos feita pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogo contra o Flamengo, que tinha milhares de ingressos comercializados, terá que ser realizado com portões fechados.

Por conta disso, o clube irá reembolsar os torcedores que pagaram pelo bilhete da partida. O Santos divulgou que o estorno do dinheiro será feito de forma automática, mas o torcedor pode optar por cancelar a solicitação do ingresso também.

No caso de algum torcedor tentar acionar a justiça para estar presente na partida, o advogado Rodrigo Arantes Barcellos comenta a improbabilidade de torcedores terem sucesso nisso.

– Com base no Código de Defesa do Consumidor, os torcedores que compraram ingressos têm direito a receber a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de exigir eventuais perdas e danos. Outra opção de ressarcimento seria a troca por ingressos para outras partidas, no momento em que os jogos do Santos voltassem a ter público. Se a Justiça Desportiva proibiu o público, não vislumbro a possibilidade do torcedor conseguir na justiça o direito de assistir a partida – disse o especialista

Além disso, o Peixe comunicou que a partida da equipe feminina, que teria entrada gratuita, também será disputada com portões fechados, assim como determinou o STJD.