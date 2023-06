Santos tenta evitar queda inédita: saiba os clubes que nunca foram rebaixados na América do Sul

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:53 Compartilhe

Além de sofrer com a má fase técnica, o Santos começa a enfrentar as primeiras punições na esfera desportiva devido à confusão provocada por parte de sua torcida, após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians na última quarta-feira (21).

Além da impossibilidade de ter torcedores em jogos como mandante e visitante pelos próximos 30 dias, a iminente interdição da Vila Belmiro deve dificultar ainda mais a vida do Alvinegro, que ocupa atualmente a 13ª posição na classificação e está apenas quatro pontos acima da zona do rebaixamento.

Caso a crise não se solucione e o time continue em queda livre, há a possibilidade de um inédito rebaixamento para Peixe, que assim como São Paulo, Flamengo e Cuiabá, nunca caiu da Série A para a Série B do Brasileirão.

Na América do Sul, outros 55 clubes, além do Santos, nunca foram rebaixados para a segunda divisão do seu campeonato local. Confira a lista dos clubes a seguir.

TIMES BRASILEIROS QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Cuiabá

– Flamengo

– São Paulo

– Santos

TIMES ARGENTINOS QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Boca Juniors

– Central Córdoba

– Defensa y Justicia

– Patronato

TIMES BOLIVIANOS QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Atlético Palmaflor

– Oriente Petrolero

– Royal Parí

– Real Tomayapo

– The Strongest

– Colo-Colo

TIMES COLOMBIANOS QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Alianza Petrolera

– Atlético Nacional

– Deportivo Cali

– Independiente Medellin

– Independiente Santa Fé

– Jaguares de Córdoba

– La Equidad

– Millonarios

– Once Caldas

– Patriotas

– Rionegro Águilas

TIMES EQUATORIANOS QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Barcelona de Guayaquil

– Independiente del Valle

– Guayaquil City

– Orense

TIMES PARAGUAIOS QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Cerro Porteño

– Guaraní

– Guaireña

– Olimpia

TIMES PERUANOS QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Ayacucho

– Carlos Stein

– Deportivo Cantolao

– Deportivo Binacional

– Sporting Cristal

– Sport Huancayo

– Universidad San Martin

– Universitario

TIMES URUGUAIOS QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Boston River

– Nacional

– Peñarol

TIMES VENEZUELA QUE NUNCA FORAM REBAIXADOS

– Academia Puerto Cabello

– Aragua

– Bolívar

– Caracas

– Deportivo La Guaira

– Deportivo Lara

– Deportivo Táchira

– Hermanos Colmenarez

– Maracay

– Mineros de Guayana

– Zamora

– Zulia