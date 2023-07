Santos recebe o líder Botafogo sem o risco de terminar a rodada no Z4 do Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 7:07 Compartilhe

O Santos enfrentará um grande desafio neste domingo (22) pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do litoral paulista recebe o líder Botafogo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Em momentos opostos na temporada, o Peixe acumula apenas uma vitória nas últimas 14 partidas por todas as competições. Já o Glorioso, vem de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana após eliminar o Patronato, da Argentina, e segue disparado na liderança do Brasileirão, com dez pontos de diferença para o vice-líder Grêmio.

Apesar da fase complicada, o Alvinegro Praiano tem quatro pontos de vantagem para o primeiro time da zona de rebaixamento, o Goiás, e não corre o risco de terminar a rodada no Z4.

RETROSPECTO DO PEIXE NO CAMPEONATO BRASILEIRO

Estacionado na décima quinta posição com 16 pontos, o Santos não tem um retrospecto positivo no Brasileirão. Em 15 rodadas, o time soma mais derrotas no campeonato, sete, do que vitórias, quatro.

PROBABILIDADES DO SANTOS

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe comandada pelo técnico Paulo Turra tem 34% de chance de ser rebaixada para a segunda divisão. Para as competições internacionais, as probabilidades são de: 22,6% para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana e 3,8% para jogar a próxima Libertadores. Já a possibilidade de título é praticamente nula: 0,021%.