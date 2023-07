Santos negocia a contratação de Nonato, ex-Fluminense e Internacional

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 18:36 Compartilhe

O Santos tem conversas para contratar o meio-campista Nonato, do Ludogorets, da Bulgária. As tratativas são consideradas avançadas, e o jogador acertará por empréstimo. A janela de transferências para times brasileiros efetuarem contratações fica aberta até esta quarta-feira (2).

+ Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Peixe!

A intenção do Santos era contratar um meia com características ofensivas ou (também) um ponta. Nonato atua em diversas funções no meio-campo e pode cumprir as exigências. Além do atleta, o Peixe tentou o uruguaio Rodrigo Zalazar, que acertou com o Braga (POR), e esfriou nas conversas pelo argentino Roberto Pereyra, que está sem clube.

Na reta final do ano passado, Nonato estava emprestado do Internacional ao Fluminense, onde fez 55 partidas, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências. Pelo profissional do Colorado, equipe que também atuou nas categorias de base, o meio-campista de 25 anos disputou 91 jogos e anotou nove gols.

Vendido pelo Inter ao Ludogorets por US$ 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões), Nonato iniciou a temporada atual como reserva. Em 22/23, ele entrou em campo 35 vezes, marcou três gols e deu duas assistências.

O Santos contratou, nesta janela de transferências, o zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas e o atacante Julio Furch. O Alvinegro ainda deve anunciar a chegada do zagueiro Juan Pablo Vargas, do Millonarios, nesta terça-feira (1).