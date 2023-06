Santos não terá torcida por 30 dias; clube não vai recorrer de punição do STJD

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 16:14 Compartilhe

O Santos já lida com uma consequência causada pela confusão no final da partida contra o Corinthians. Após solicitação da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, presidente do órgão, aceitou o pedido de suspensão do público por 30 dias. Ou seja, o Alvinegro jogará sem torcida pelos próximos 30 dias.

Com efeito imediato, o regulamento também proíbe a entrada de torcedores do Peixe em jogos como visitante e vale para jogos do time feminino e masculino.

Diante dessa situação, o Santos não deve recorrer da decisão e, portanto, acata a punição conferida pelo STJD.

CAUSA DA SUSPENSÃO

Durante o clássico desta quarta-feira, santistas jogaram bombas e artefatos pirotécnicos no gramado. Perante o clima hostil, o árbitro Leandro Pedro Vuaden optou por encerrar a partida antes do tempo regulamentar.

O elenco alvinegro enfrentou resistência para sair do gramado. Os atletas correram para o vestiário para não serem atingidos pelos objetos arremessados em campo.

POSSÍVEL PUNIÇÃO

Além da suspensão preventiva, o clube deve ser julgado e pode levar multa de até R$ 100 mil, um gancho de até 10 jogos com portões fechados, além de correr risco de interdição.