Santos multa Nathan e Lucas Pires e pretende negociar dupla flagrada em festa

Após Nathan e Lucas Pires serem intimidados por torcedores em saída de uma festa em São Paulo, o Santos informou que a dupla será multada em 50% dos vencimentos, por motivos disciplinares, e treinarão separadamente do elenco até serem negociados.

Em nota oficial divulgada pelo clube, o Peixe ainda reafirma que ‘quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto’.

– O Santos FC informa que Nathan e Lucas Pires serão multados em 50% dos vencimentos, por motivos disciplinares. Os dois serão notificados nesta terça-feira (27), passarão a treinar em separado do grupo principal e o Clube aguarda proposta para negociá-los. O Santos FC quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto – publicou o Santos em suas redes sociais e site oficial.

O momento é o agravante da situação. Sem vencer há dez jogos na temporada, o clube ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão, está eliminado na Sul-Americana e foi punido com 30 dias de portões fechados na Vila Belmiro após as confusões na derrota diante do Corinthians.

O técnico Paulo Turra, contratado para substituir Odair Hellmann, terá o desfalque de dois laterais que costumam figurar na equipe titular da equipe alvinegra.

Pelo Peixe, Lucas Pires possui 69 jogos, com seis assistências. Já o lateral-direito disputou 33 partidas e não participou de gols pelo Santos.