Santos fica perto de acertar empréstimo de Lucas Pires para time da Espanha

O Santos está perto de acertar a saída de Lucas Pires. O Peixe avançou em conversas com o Cádiz, da Espanha, nesta quarta-feira (19) para ceder o lateral-esquerdo por empréstimo.

O acordo prevê a cessão de Pires por uma temporada, com opção de compra por cerca de 2 milhões de euros (R$ 10,8 milhões). O negócio foi aprovado pelo Comitê de Gestão santista e entre os clubes está praticamente tudo acertado.

A informação sobre a proposta do Cádiz foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Lucas Pires está afastado do Santos desde o dia 27 de junho. Na ocasião, durante a madrugada de terça-feira, ele e o lateral Nathan foram ‘enquadrados’ por torcedores na saída de uma festa.

Na mesma manhã, os atletas se apresentaram no horário marcado no CT Rei Pelé. O técnico Paulo Turra e a diretoria concordaram em afastá-los e multá-los pelo ocorrido.

– O Santos FC informa que Nathan e Lucas Pires serão multados em 50% dos vencimentos, por motivos disciplinares. Os dois serão notificados nesta terça-feira (27), passarão a treinar em separado do grupo principal e o Clube aguarda proposta para negociá-los. O Santos FC quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto – publicou o Santos em suas redes sociais e site oficial.

Desde então, Lucas Pires tem feito atividades à parte, nas dependências do clube em horários alternativos, quando o restante do elenco não está no centro de treinamento. O lateral soma 69 partidas com a camisa santista, seis assistências e nenhum gol.