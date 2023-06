Santos faz consultas sobre o trabalho de Rogério Ceni e nome entra no radar do clube

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 22:15 Compartilhe

O Santos buscou algumas informações sobre o técnico Rogério Ceni e tem o profissional no radar de possibilidades para assumir o clube após a saída de Odair Hellmann, oficializada nesta quinta-feira (21). Inclusive, houve conversas entre dirigentes santistas com pessoas que integram o futebol do São Paulo, último clube que o ex-goleiro dirigiu, para saber sobre o cotidiano de trabalho do treinador

Rogério não está na frente da fila de opções que o Peixe tem para comandar a equipe até o fim da temporada, quando termina a atual gestão, mas o clube alvinegro tem mapeado algumas alternativas, principalmente que estão disponíveis no mercado.

Há pessoas que atuam na linha de frente do Santos no futebol e que gostam bastante do estilo de trabalho de Ceni, que chegou a ter o seu nome forte no clube praiano em outras ocasiões, principalmente após a saída de Fernando Diniz, no segundo semestre de 2021. Hoje, Rogério possui ressalvas no Peixe, principalmente por conta do histórico temperamental. Ainda assim, não é descartado que a equipe alvinegra possa tentar intensificar os contatos por ele caso não tenha sucesso nas primeiras investidas.

Neste momento, o favorito da direção santista é Fábio Carille, que dirigiu o time entre o segundo semestre de 2021 e o início do ano passado. A demissão se deu mais por divergências do treinador com o então executivo de futebol Edu Dracena do que por descrédito do trabalho.. No entanto, o retorno de Carille é bastante difícil neste momento, já que o profissional tem contrato até o fim do ano que vem com o V-Varen Nagasaki, do Japão, com multa rescisória considerada alta.

Já do lado de Rogério Ceni, o treinador está bastante recluso desde o seu desligamento do São Paulo. De acordo com pessoas próximas ao profissional, ele dificilmente aceitaria um novo trabalho no decorrer da temporada e a ideia dele é que o seu próximo trabalho seja fora do Brasil. Equipes da Argentina e México já entraram em contato para obter informações sobre o treinador.