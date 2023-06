Santos e Maicon encaminham rescisão, e zagueiro interessa ao Vasco

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 15:20 Compartilhe

Santos e Maicon têm negociações avançadas pela rescisão do contrato do jogador, e o zagueiro pode estar a caminho do Vasco.

O clube carioca demonstrou interesse na contratação, e o Peixe não via como uma má ideia a saída do atleta. O defensor, inclusive, já teria se despedido dos companheiros e da comissão técnica nesta segunda-feira (19).

O interesse vascaíno foi publicado inicialmente pelo “Globo Esporte” e confirmado pelo Lance!.

O zagueiro possui vínculo com o Santos até fim de 2023. Criticado pela torcida, ele perdeu espaço no time titular do técnico Odair Hellmann e sofreu com lesões no decorrer da temporada.

No Peixe desde março de 2022, o camisa 33 soma 42 partidas, duas assistências e nenhum gol marcado. Neste ano, Maicon participou de 14 jogos: 10 pelo Paulistão, dois pela Sul-Americana, um pela Copa do Brasil e um pelo Brasileirão.

O defensor não é o primeiro do setor a deixar o clube paulista, pois o Alvinegro Praiano também liberou o zagueiro Eduardo Bauermann. Ele atuará no futebol da Turquia.

