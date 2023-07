Santos defende tabu contra o Botafogo, mas ‘Era Rueda’ pesa contra retrospectos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 6:02 Compartilhe

O Santos enfrenta o Botafogo, neste domingo (23), às 16h, para tentar se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe vai defender um tabu de dez anos sem perder para o clube carioca na Vila Belmiro. A última derrota aconteceu em setembro de 2013, por 2 a 1.

No entanto, desde que Andrés Rueda assumiu a presidência do Santos, no começo de 2021, o Peixe vem perdendo diversos tabus. Em relação a jogos de invencibilidade, foram diversas situações que o Santos perdeu a ‘hegemonia’.

O Corinthians não ganhava do Santos na Vila pelo Brasileirão desde 2014, mas venceu em outubro de 2022. Ainda com relação ao maior rival, o Corinthians não vencia o Santos na Vila também desde 2014, e ganhou em abril de 2021. O Atlético-MG também foi outro clube que o Peixe perdeu o tabu. O Galo não ganhava do Santos na Vila Belmiro desde 2009, mas o tabu foi quebrado em outubro de 2022.

A lista não para por aí. O Ceará não ganhava do Santos no Castelão pelo Brasileirão desde 2010, mas venceu em setembro de 2022. O Goiás não ganhava do Santos na Vila desde 2008 e venceu em 2021 e 2022. Enquanto isso, o Avaí não ganhava do Santos desde 2010 e ganhou em julho de 2022, na Ressacada.

Várias outras equipes também quebraram tabu contra o Santos. O Peixe não perdia para o Athletico na Vila desde 2005 e perdeu em setembro de 2021. Além disso, tabus internacionais ‘caíram por terra’. Na Argentina, desde 2012, e no Paraguai, nunca havia perdido pra um time paraguaio em jogos oficiais, mas foi derrotado pelo Libertad.