Santos corre antes do fechamento da janela, mas Falcão não garante novos reforços

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 15:53 Compartilhe

O Santos tem uma semana para anunciar novos reforços. O técnico Paulo Turra disse, na entrevista coletiva após o empate do Peixe com o Botafogo, que aguarda entre três ou quatro jogadores antes do fechamento da janela de transferências, que acontece na próxima quarta-feira (2). Por sua vez, Paulo Roberto Falcão, que é coordenador de esportes da equipe alvinegra, não garantiu que esses atletas chegarão a tempo.

Falcão garante que a diretoria tem trabalhado na busca por atletas, mas também disse que há dificuldades nos aspectos financeiros e em relação à concorrência para a chegada desses jogadores.

+ Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Peixe!

– Nós estamos tentando. Evidentemente, sabemos que (a janela) termina na semana que vem. Nós estamos, sim, trabalhando. O tempo de contratação da Europa é às 6 da tarde lá. Eu estou correndo aqui. Estamos conversando com alguns atletas para tentar fazer com que isso possa acontecer o mais rápido possível. Não é só de hoje, já faz algum tempo, mas é um mercado difícil, dificuldade de uns e outros, jogadores têm várias opções, jogadores caros. Estamos fazendo esse esforço há bastante tempo, não só hoje. E a gente sabe que tem até o final da semana que vem. Estamos atentos nisso há bastante tempo, e agora mais ainda. Mas sabemos que os jogadores que queremos têm outros times querendo. Fica uma concorrência. E a gente, tá, dentro do que é possível fazer, brigando por isso – disse o membro da direção santista.

– Não dá para garantir nada, porque seria irresponsável. Mas tudo o que é possível fazer, todo esforço que puder ser feito, o presidente está fazendo esforço para trazer até mais do que um, certamente – completou.

O coordenador de esportes evitou falar em nomes que estão sendo mapeados e até mesmo posições, mas deixou em aberto a possibilidade de contratação do zagueiro paraguaio Júnior Alonso, que pertence ao Krasnodar, da Rússia. O Peixe mantém contato com a equipe russa e o estafe do jogador, de 30 anos, que seria a grande prioridade até o momento.

– Se eu for falar de jogadores, as coisas podem não acontecer. Ninguém discute que o Júnior é um grande zagueiro, assim como outros que estamos procurando. Peço desculpas, mas não vou falar de nomes. Essa é uma situação que o presidente deixa claro desde que eu cheguei: falar de jogador, só com contrato assinado. Eu não vou dizer nem que não, nem que sim.

A ideia de Falcão é que o Santos invista mais em reforços neste mercado do que em janelas passadas. O coordenador disse que essa é uma ideia do clube alvinegro desde a eliminação precoce, ainda na primeira fase, no Campeonato Paulista, em abril.

– Não é algo que eu falo hoje, estou tentando desde o Campeonato Paulista. É que o mercado fechou em abril e nós ainda estamos nessa briga. Quando fechou o mercado fechou, em abril, começamos a pensar na possibilidade de entrar algum dinheiro no Santos e fazer um investimento maior a partir da janela de agora. Isso que a gente fez, estamos fazendo isso. O mais importante é buscar jogadores que possam nos ajudar. Claro que a gente precisa qualificar ainda mais o nosso grupo, principalmente algumas posições –

Até o momento, o Peixe fez três contratações nesta janela de transferências: o lateral-esquerdo Dodô, o meia Jean Lucas e o atacante Júlio Furch. Somados, o investimento gira em torno dos R$ 32 milhões. Dodô, que estava em fim de empréstimo com o Atlético-MG, custou R$ 600 mil para liberação antecipada. Já o valor pago pela contratação de Jean Lucas, que estava no Monaco, da França, foi de 6 milhões de euros (R$ 31,4 milhões, na cotação atual). Por fim, Julio Furch chegou de graça, após pedir e conseguir a liberação à diretoria do Atlas, do México, clube que ele defendia.