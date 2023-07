Santos contratou Julio Furch com ajuda de plataforma digital

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 15:26 Compartilhe

O Santos contratou o atacante Julio César Furch em acordo facilitado pela TransferRoom, plataforma de transferências digital que reúne mais de 700 clubes no mundo. O Peixe manifestou interesse no jogador após ser apresentado a ele através do serviço online.

O TransferRoom conta com mecanismo chamado Valor de Transferência Esperado (xTV), que fornece medidas baseadas em dados do valor de mercado de um atleta. A ferramenta pode ser usada por executivos para facilitar acordos, e o Peixe utilizou a métrica na negociação com o Atlas, do México, por Furch. O centroavante, porém, acabou acertando rescisão amigável com o ex-clube.

O Santos se juntou à plataforma em setembro de 2022. O objetivo da parceria é obter acesso instantâneo à informações ​​e fazer negócios diretamente com os times e agentes da ferramenta. O TransferRoom também conta com as seguintes equipes brasileiras: Botafogo, Flamengo, Vasco, Santos, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Internacional, Avaí, Atlético-MG, Ceará, Red Bull Bragantino e Athletico-PR.

– É uma ferramenta que facilita o acesso a todas as informações sobre o mercado de transferências. Com dois cliques, você pode ver todas as informações sobre o contrato de um jogador, seu valor esperado de transferência e se esse jogador está ou não dentro do seu orçamento de transferência – disse Andres Rueda, presidente do Alvinegro Praiano, no ano passado.

O Santos anunciou a contratação de Julio Furch na última sexta-feira (21), quando ele assinou o contrato válido por duas temporadas. O argentino, que ainda não pode estrear com a camisa alvinegra, é o terceiro reforço do Peixe nesta janela de transferências, além do lateral-esquerdo Dodô e do meio-campista Jean Lucas. O Peixe também fechou com o volante Diego Pituca, mas a princípio o jogador chegará somente em janeiro de 2024.